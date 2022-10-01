На рост цен влияют война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, а также курс гривны относительно доллара.

В Украине в ближайшее время цены на продукты питания вырастут еще на 10-15%.

Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет Landlord.

По его словам, на рост цен влияют война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, а также курс гривны относительно доллара.

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Марчук прогнозирует, что продукты подорожают также и из-за возврата акцизов на топливо.

"В ближайшее время из-за принятия закона об акцизе на топливо где-то в районе 4-5 гривен подорожает бензин и дизтопливо. То есть это будет закладывать основу формирования цен на продукты питания. Не последнюю роль играет в и большая инфляция. Мы будем видеть поднятие цен в районе еще 10-15%", – добавил эксперт.

Как известно, Всеукраинский аграрный совет (ВАР) объединяет более 1100 средних и малых аграрных предприятий Украины.

Цены на продукты в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, а Украине могут на треть увеличиться цены на продукты. В контексте приближающейся зимы многих беспокоит вопрос, нужно ли сейчас делать запасы еды.

Мировые аналитики утверждают, что перспектива голода неизбежна, поэтому мы приводили список того, что купить для долгого хранения из консервы.

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