Ценники на некоторые товары останутся неизменными.

В Украине перед Новым годом ожидается рост цен на продукты и ингредиенты, которые используют при приготовлении праздничных блюд. В частности, подорожают мясо, сыры, яйца свежие овощи и цитрусовые фрукты.

Об этом заявила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин, пишет "Обозреватель".

При этом она уточнила, что ввиду стремительного роста цен в течение уходящего года значительного подорожания в конце 2021-го не будет. Этот фактор, по словам эксперта, будет ограничиваться покупательной способностью украинцев. При этом популярные у покупателей подсолнечное масло и сахар, которые ранее уже значительно выросли в цене, в этот раз останутся со старыми ценами, прогнозирует аналитик.

В свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин к списку того, что не будет дорожать в ближайшее время, добавляет хлеб. В 2021 году он уже вырос в цене на 18%, его стоимость продолжит расти, однако без привязки к Новому году.

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Что касается мяса, то из его видов, по его словам, больше всего подорожает куриное филе. Пендзин прогнозирует, что ближе к праздникам килограм филе обойдется в среднем в 116 гривень.

"Цены на другие позиции более стабильны и потенциальный рост не превысит 1-2%. Аналогичная ситуация будет наблюдаться со свининой - на более дорогие позиции, например, вырезку, цена может возрасти на 3-5%. Все остальные позиции, скорее всего, останутся без изменений или рост будет минимальным", - прогнозирует специалист.

Незначительно повыситься в цене могут твердые сыры - с 276 до примерно 285 гривень за килограмм, а также яйца. Они могут подорожать до 38-40 гривень за десяток. Огурцам и помидорам эксперт пророчит подорожание на 10%.

Светлана Литвин предупреждает о существенном росте цен на мандарины, которые могут подорожать на 20% - в среднем до 45 гривень за килограмм.

"Однако стоит отметить, что большие темпы роста демонстрируют более дорогие и качественные позиции, например сорт "клементин", так как к новогоднему столу пытаются купить все самое качественное", - объяснила она.

Ранее, как писал УНИАН, в Минэкономики назвали причины роста цен на продукты. В ведомстве объясняют это пандемией коронавируса и мировыми тенденциями.

Как сообщалось, в ноябре "взлетели" цены на некоторые овощи. Также украинцев уже предупредили, что перед Новым годом в супермаркетах начнется массовое расхождение цен на продукты и товары в чеках и на ценниках. По словам эксперта, данная ситуация возникает в связи с тем, что персонал магазинов просто не успевает менять ценники после окончания той или иной акции.

Автор: Юрий Годован