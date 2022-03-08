После прекращения военного положения владельцы будут обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) машины в течение 90 дней.

На период военного положения можно не регистрировать сельскохозяйственную технику.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сегодня подписал приказ, в соответствии с которым разрешается эксплуатация с/х техники без регистрации. Это касается, в частности, тракторов, самоходных шасси, самоходных с/х, дорожно-строительных и мелиоративных машин, других с/х машин и их составных отечественного и иностранного производства.

"Уважаемые аграрии. Наша задача, чтобы агропромышленный комплекс работал бесперебойно и без задержек. А полевые работы-2022 состоялись, как положено. Поэтому на ближайшее время вам не надо вникать в вопрос "Какими документами оформлять работу сельхозтехники?" и "Как платить налоги с регистрации техники?". Все – потом", - подчеркнул Лещенко.

По его словам, после того, как будет прекращено военное положение на всей территории Украины или в ее отдельных местностях, владельцы будут обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) машины в течение 90 дней.

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