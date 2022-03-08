Война в Украине спровоцировала рост цен на пшеницу до 14-летнего максимума, так как война ограничивает предложение на зерновую.
Пшеничные фьючерсы на Чикагской бирже выросли более, чем на 6%, — до 14-летнего максимума.
После начала войны рынок пшеницы вырос более, чем на 40%, — это стало самым высоким уровнем роста на зерновую за всю историю наблюдений. 7 марта рынок достиг максимума с 2008 года — до $12,6 за бушель.
7 марта 2022 года выросли котировки на кукурузу (на 2,7% — до $7,75 за бушель) и сою (на 2,1% — до $16,95 за бушель). Цены на эти культуры находятся на самом высоком уровне с сентября 2012 года.
Около трети мирового экспорта пшеницы, а также 19% экспорта кукурузы приходятся на Украину и РФ.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- 7 марта 2022 года украинские аграрии начали самую тяжелую в истории весеннюю посевную.