Более половины сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется через морские порты.

Закрытие российскими оккупантами портов и моря угрожает мировым поставкам продовольствия, поскольку 60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется через морские порты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется через морские порты. Закрытие российской армией портов и моря угрожает мировой цепочке поставок продовольствия. Защита Украины также защищает мир от голода",- говорится в сообщении.

Война против Украины: