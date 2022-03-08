60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется через морские порты / Фото УНИАН, Олег Куцкий
Закрытие российскими оккупантами портов и моря угрожает мировым поставкам продовольствия, поскольку 60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется через морские порты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
"60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется через морские порты. Закрытие российской армией портов и моря угрожает мировой цепочке поставок продовольствия. Защита Украины также защищает мир от голода",- говорится в сообщении.
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