Фермеры просто срезают ягоды с ветвей на землю.

Украинским фермерам приходится уничтожать урожай черешни. К таким варварским методам приходится прибегать из-за невостребованности ягод.

Об этом сообщил глава Запорожской областной организации Аграрного союза Украины Анатолий Тиховод в Facebook.

По его словам, черешню не покупают даже на переработку.

"Полезная ягода черешня никому не нужна. Никто даже не торгуется. Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах", - говорится в сообщении.

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При этом Тиховод указал, что фермерам приходится избавлять от невостребованного урожая.

"Что делать фермерам ???? Деревья надо освобождать от урожая, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай, который тоже может оказаться никому не нужен", - возмутился мужчина.

На обнародованном ролике видно, как фермеры просто на землю срезают ягоды, а ветки деревьев буквально ломятся под тяжестью черешни.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала сезона черешни цены на ягоду били все рекорды. Цена на килограмм ягод колебалась от 120 до 200 грн. По словам аграриев, цены на черешню были настолько высокими, потому что дожди уничтожили 80% урожая.

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Автор: Анастасия Горбачева