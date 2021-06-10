Цена на килограмм ягод в Украине сейчас самая высокая в Европе.

В Украине начался сезон черешни, но ее стоимость бьет рекорды.

Цена на килограмм ягод сейчас самая высокая в Европе. Она колеблется от 120 до 200 грн. Цена выше, чем была в прошлом году в это время. Аграрии дороговизну объясняют тем, что дожди уничтожили 80% урожая. Они надеются на поздние сорта черешни. Фермеры говорят, что если дождливая погода продлится, то этот урожай испортится.

Кроме того, такая же участь может постигнуть абрикосы и сливы, которые также уязвимы к повышенной влажности.

Читайте такжеПредприимчивые одесситы первую черешню продают поштучно (фото)Ранняя мелитопольская черешня в этом году вряд ли будет, также под вопросом средний урожай. Дело в том, что из-за заморозков в апреле и ливней в мае-июне в Мелитополе производители ягод потеряли значительную часть ранних сортов урожая, передает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая