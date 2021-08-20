Трезубец посвятили 30-й годовщине Независимости Украины.

Винницкие фермеры создали на поле с горчицей огромный герб Украины. Трезубец получился более 500 метров в ширину и более километра в длину.

Об этом пишет ТСН.

Герб с помощью комбайна обмолотили на поле в селе Серединка Винницкой области. Фермеры посвятили свою работу 30-й годовщине Независимости Украины. Кроме того, аграрии создали на поле цифру 30.

Работу фермеров зафиксировали представители национального реестра рекордов. Герб сначала измерили с помощью дрона, а затем вручную.

Читайте такжеВ Мариуполе наибольшее число военных развернули флаг и установили рекорд (фото)"Это украинский национальный рекорд. С гербом очень много рекордов — из цветов делали и даже из пластиковых крышечек, их много ежегодно, и они актуальны", - рассказал эксперт Национального реестра рекордов Олег Волочков

Аграрии заверили, что косить горчицу в ближайшее время не будут, ведь она еще зеленая и пожелтеет не раньше сентября.

"Примерно на первое сентября горчица будет золотистой, и герб зацветет желтым цветом", - подчеркнула фермер Людмила Олексюк.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Доброслав Одесской области по случаю 30-летия Независимости Украины установят 4-метровый герб Украины, сделанный из металлолома. Автор оригинального изваяния – скульптор Кирилл Максименко.

По его словам, непосредственно на создание скульптуры ушло два месяца, плюс – время на проект и его утверждение.

Автор: Анастасия Горбачева