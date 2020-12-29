По мнению вице-президента Украинской Ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко, реальная цифра близка к 12 миллионам тонн.

Статистические данные об урожае картофеля в Украине, который ежегодно превышает 20 миллионов тонн, не соответствуют действительности, а реальный урожай составляет около 60% от заявленного.

Читайте такжеУкраина намерена запретить импорт картофеля из РоссииТакое мнение высказал вице-президент Украинской Ассоциации производителей картофеля (УАПК) Сергей Рыбалко в ходе пресс-конференции.

По его словам, статистические данные об урожае картофеля в 21-22 миллиона тонн не меняются в течение последних десяти лет, хотя реалии производства меняются.

"По моим наблюдениям, реальная цифра близка к 12 миллионам тонн… Большая часть урожая выбрасывается, отдается на корм скоту. Потребление картофеля в Украине составляет около 4 миллионов тонн, исходя из расчетов Министерства здравоохранения в 120 килограмм картофеля на человека год, умноженное на 34-36 миллионов человек, постоянно проживающих на территории страны", - сказал он.

Сколько импортного картофеля на рынке

При этом Рыбалко отметил, что Украина в 2020 году импортировала из-за границы около 500 тысяч тонн картофеля, или четверть всего внутреннего рынка.

Как подчеркнула исполнительный директор УАПК Оксана Руженкова, статистику необходимо вывести из тени, поскольку она используется при создании государственной программы поддержки картофелеводства.

"Пятилетний план развития отрасли строился именно на этой статистике. Более того, при создании программы поддержки отрасли не использовались многие данные о производителях картофеля и их планах на строительство заводов и перерабатывающих предприятий, о состоянии орошения и так далее", - добавила эксперт.

Что этому предшествовало

В 2020 году Украина начала импортировать картофель из Польши и Нидерландов из-за более низких цен, при том, что украинские картофелехранилища заполнены отечественной продукцией.

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Автор: Анна Нагорная