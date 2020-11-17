Также Украина в течение двух лет импортирует продукцию из РФ и Беларуси, а этим летом начался импорт картофеля из Нидерландов.

Украина начала импортировать картофель из Польши из-за более низких цен, при том, что украинские картофелехранилища заполнены отечественной продукцией.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Читайте такжеУкраина намерена запретить импорт картофеля из России

Согласно сообщению, на сегодняшний день цены на картофель в Украине в два раза выше, чем в Польше. Более того, ряд крупных украинских производителей начали повышать отпускные цены на продукцию, объясняя это меньшим урожаем, чем в 2019 году.

"Сейчас оптовые цены на картофель в Украине на 40% ниже, чем в это же время в прошлом году, что, по мнению картофелеводов, несправедливо", - приводятся слова экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака.

По его словам, в ЕС уже убрано картофеля на несколько миллионов тонн больше, чем регион может потребить. Из-за низких цен на европейскую продукцию Украина вряд ли сможет избежать очередного скачка импорта.

"Начало импорта картофеля в период, когда картофелехранилища заполнены отечественной продукцией, является очень неприятным сигналом. Возможно, украинским фермерам придется тоже снижать цены на свою продукцию, а значит, они недополучат средства для развития производства в следующем году", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Украина в течение двух лет импортирует продукцию из РФ и Беларуси, а этим летом начался импорт картофеля из Нидерландов.

Хронология событий

Украинские картофелеводы в августе-сентябре 2020 года отставали от нормальных темпов уборки картофеля из-за засушливой погоды. По мнению экспертов, это могло спровоцировать рост импорта картофеля в 2020 году.

В начале ноября 2020 года в Украине наблюдался значительный рост цен на картофель.

Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза – до рекордных 250 тысяч тонн, при собственном урожае в 20,3 миллиона тонн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная