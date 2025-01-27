Осадков выпадет меньше, чем обычно, а температура будет выше нормы.

В этом году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы", - сообщают синоптики.

Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы.

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"Месячное количество осадков ожидается 25-65 мм, что меньше нормы", - спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Аномальное потепление в Украине

На выходных температура в Украине постепенно повышалась, а уже с понедельника ожидается пик тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно предварительным данным, самые высокие показатели тепла придутся на 27-29 января. В южных и западных регионах температура может достигать +12...+15 градусов, рассказала эксперта по погоде.

В Киеве также обещают теплую погоду. По словам Наталки Диденко первые дни текущей недели будут аномально теплыми, хотя температурные колебания между регионами будут оставаться.

По ее словам, "завершение января будет в Украине не просто теплым, а очень теплым".

"Уточняю, что прогнозируемые +20 градусов несколько "съехали" в прогнозе вниз, но опять же, по прогнозу, местами в Украине в период 28-29 и 30 января вероятно до +12...+16 градусов. Что очень напоминает апрель, а не январь", - отметила Диденко.

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