Для кредиторов электронные аграрные расписки являются удобным и надежным инструментом финансирования благодаря прозрачности процесса и улучшенному исполнению для обеспечения погашения кредита в случае дефолта сельхозпроизводителя.

Агропродовольственный рынок Украины нуждается в новых финансовых инструментах, среди которых — электронные аграрные расписки. Поэтому принятие соответствующего законопроекта (№ 9266) является важным шагом в укреплении экономического фронта в сельском хозяйстве.

Об этом рассказывает руководитель проекта IFC "Развитие доступа сельского хозяйства Украины к рынкам капитала", который внедряется в партнерстве с Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), Кирилл Мухомедзянов.

"Новый финансовый инструмент создаст условия для более легкого, быстрого, более безопасного и дешевого доступа к финансированию для сельхозпроизводителей из разных подсекторов сельского хозяйства, таких как растениеводство, животноводство и первичная переработка сельскохозяйственной продукции, путем уменьшения операционных расходов и обеспечения защиты прав кредиторов", — отмечает эксперт.

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По его словам, если законопроект будет принят, то электронные аграрные расписки дадут возможность производителям осуществлять операции в режиме онлайн. Это позволит тратить меньше времени на выдачу расписки и сделает общий процесс более прозрачным.

"Предварительные подсчеты проекта IFC свидетельствуют о существенном удешевлении и упрощении доступа к выдаче, обращению и прекращению электронной аграрной расписки по сравнению с традиционными бумажными для микро- и малых отечественных агропроизводителей. Ожидается, что транзакционные издержки будут значительно ниже, чем при использовании традиционных бумажных расписок", — говорит Кирилл Мухомедзянов.

Он также отмечает, что для кредиторов электронные аграрные расписки являются удобным и надежным инструментом финансирования благодаря прозрачности процесса и улучшенному исполнению для обеспечения погашения кредита в случае дефолта сельхозпроизводителя.

"Украинские кредиторы смогут использовать секьюритизацию или другие инструменты для доступа к рефинансированию через объединение в пулы электронных аграрных расписок", — объясняет эксперт.

В то же время он отмечает, что электронные аграрные расписки также заинтересуют инвесторов, поскольку создают новый класс активов, который является понятным и простым в управлении в операциях на рынках капитала.

"Иностранные инвесторы могут инвестировать в электронные аграрные расписки через корреспондентские отношения с Центральным депозитарием ценных бумаг", — резюмирует Кирилл Мухомедзянов.