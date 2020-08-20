В Украине продолжает падать сельхозпроизводство

Сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 15,3%, а хозяйства населения - на 4,2%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2020 года сократилось на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 15,3%, а хозяйства населения - на 4,2%.

Растениеводство и животноводство

Производство растениеводческой продукции всеми субъектами АПК сократилось на 15,7%, производство животноводческой продукции - сократилось на 2,5% по сравнению с январем-июлем 2019 года.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2019 год составил 1,1% по сравнению с предыдущим годом.

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Автор: Анна Нагорная