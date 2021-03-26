В частности, Украина намерена интенсифицировать усилия по открытию рынка Китая для отечественных экспортеров гороха, рыбной продукции, пшеницы, черешни и яблок.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ведет переговоры с Китаем по открытию 15 рынков для украинских экспортеров аграрной продукции.

Читайте такжеУкраина обновила рекорд по экспорту подсолнечного маслаОб этом на своей странице в Facebook написала глава ведомства Владислава Магалецкая по итогам встречи с послом КНР в Украине.

"На встрече поднимались вопросы о снятии ограничений в отношении экспорта ячменя для украинских компаний. Также в приоритете интенсификация усилий по открытию рынка Китая для украинских экспортеров гороха, рыбной продукции, пшеницы, черешни, яблок", - написала она.

Кроме того, по ее словам, в приоритете – сотрудничество Украины и Китая в сфере кормов для животных.

Магалецкая добавила, что в 2020 году экспорт украинских товаров в Китай вырос в два раза. В целом же на Китай приходится 14,5% всего экспорта Украины, львиная доля поставок – это продукция агропромышленного комплекса.

Что этому предшествовало

В феврале 2021 года Ливан открыл свой рынок для импорта молока и молочных продуктов украинских производителей, а Эфиопия – для импорта украинский яиц.

В марте Япония открыла свой рынок для украинского молока.

Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла 2 аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.

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Автор: Анна Нагорная