Импорт сахара в январе сократился на 20,3%.

Украина в январе 2021 года экспортировала 1,79 тыс. тонн сахара на сумму 919 тыс. долл., что почти в 10 раз меньше, чем в январе прошлого года (17,4 тыс. тонн).

Об этом сообщает пресс-служба Научно-практического центра свеклосахарного производства.

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При этом с начала маркетингового года (МГ, сентябрь 2020 - август 2021) Украина увеличила экспорт сахара до 70,6 тыс. тонн против 39,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона.

В январе крупнейшими импортерами украинского сахара (в денежном эквиваленте) были Израиль (56,21%), Германия (39,65%) и Молдова (1,85%).

Импорт сахара в январе 2021 года сократился на 20,3% против января 2020 года и составил 876 тонн.

Что этому предшествовало

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2020 - август 2021) сократила производство сахара до 1,02 млн тонн, что на 31% меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн).

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Автор: Анна Нагорная