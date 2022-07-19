Это могут сделать в качестве наказания за покупку награбленного зерна у России.

Министр агрополитики Николай Сольский заявил, что Украина может перекрыть экспорт своего зерна в Сирию из-за покупки страной награбленного россиянами урожая.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По словам министра, российские военные продолжают похищать большие объемы зерна у фермеров на временно оккупированных территориях Украины. По официальным данным, они украли уже 500 тысяч тонн зерна, однако настоящая цифра может быть значительно выше. Сольский отметил, что фермеры на неподконтрольной части юга Украины уже собрали несколько миллионов тонн зерна.

Правительство Украины продолжает отслеживать подозрительные грузы и сообщает властям стран, в которые эти грузы направляются, о сомнениях по происхождению зерна.

В то же время украинскую пшеницу также перевозят в Россию для обработки муки и корма для животных, после чего зерно невозможно отследить.

"Ничто так не поощряет как безнаказанность", - возмутился министр.

Как ранее сообщал УНИАН, экспорт украинского зерна упал почти в два раза.

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