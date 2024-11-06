Syngenta ежегодно инвестирует $1.3 млрд в научные разработки и исследования

Создание новых препаратов для сельскохозяйственных культур может длиться от 9 до 12 лет, независимо от того, речь идет о синтетических или биологических средствах защиты. Один из ведущих игроков в сфере агротехнологий – швейцарская агротехнологическая компания Syngenta – прилагает значительные усилия для того, чтобы ускорить этот процесс.

Об этом говорится в материале AgroPortal.ua "Как зарождаются инновации в сельском хозяйстве: от молекулы до поля".

В частности, каждый год Syngenta инвестирует около $1.3 млрд в исследования и разработки. С 2020 года компания также обязалась ежегодно инвестировать $2 млрд в течение 5 лет для повышения производительности сельского хозяйства устойчивым и ответственным способом, дополнительно к регулярным ежегодным инвестициям в R&D.

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Уровень инвестиций в инфраструктуру, персонал, инновационные продукты и услуги делает компанию одним из лидеров в этой сфере. Благодаря таким инвестициям и научным достижениям украинские аграрии получают доступ к современным технологиям, которые помогают повысить урожайность и обеспечивают устойчивое развитие сельского хозяйства даже в сложных условиях.

"Темпы развития инноваций в нашей отрасли растут, и мы стремимся быть на передовой в разработке устойчивых эффективных решений, которые помогут агропроизводителям быть более продуктивными сегодня и в последующие годы. Мы существенно увеличиваем инвестиции в исследования и науку, используя такие современные технологии как искусственный интеллект, машинное обучение, аналитику больших данных, чтобы выводить инновации на рынок быстрее. В этом нуждаются фермеры в любой точке мира, учитывая экономически-производственные факторы, изменения климата и давление инвазионных видов. Но для эффективного ускорения вывода новаций нужны консолидированные усилия индустрии и взвешенная регуляторная политика", — отмечает исполнительный вице-президент по устойчивому развитию и корпоративным отношениям Syngenta Александра Бранд.

Кроме того, Syngenta активно работает над тем, чтобы агропроизводители получали не только высококачественные средства защиты растений и семян, но и инновационные технологические решения.

"Наша задача — предложить и максимально открыть доступ к ведущим цифровым технологиям и агрорешениям, которые позволяют фермеру управлять хозяйством в несколько кликов в режиме реального времени — где бы он ни был, при любых обстоятельствах. Самый яркий пример — система Cropwise Operations, предоставляющая фермерам широкий спектр инструментов и услуг, адаптированных к их конкретным потребностям, на одной платформе, соединяя все точки — от плана к выполнению, от посева до сбора урожая, от диагностики растений до обработки. Около 9 млн га в Украине полностью или частично охвачены системой", – добавляет директор по информационным и цифровым технологиям Фероз Шейх.

При этом Syngenta также внедряет новые технологии для мониторинга состояния почвы, ведь его здоровье имеет фундаментальное значение для устойчивого ведения сельского хозяйства.

"Инновационное решение Interra®Scan — это первая "служба здоровья почвы" от Syngenta, которая предлагает новую технологию для создания карт содержания питательных веществ, углерода и текстуры почвы с высоким разрешением, позволяя фермерам точно определять состояние почвы и, соответственно, необходимость его оздоровление. Эта технология позволяет заглянуть внутрь, копнуть глубже, диагностировать участки, требующие особого внимания в пределах одного поля, ведь оно неоднородно. Почему мы делаем такой упор на этой технологии? С земли все начинается. Насколько здорова почва, настолько потенциально может быть лучше урожай", — отмечает директор региона Восточная Европа по вопросам агрорешений и коммерческой эффективности в Европе Syngenta Ceрджио Стайку.

Компания уверена, что постоянный поиск инноваций и их внедрение в сфере агротехнологий и цифровых решений уже стали неотъемлемой частью современного агробизнеса.

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