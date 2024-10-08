Ажиотаж вокруг картофеля не утихает: сколько уже стоит килограмм овоща в Украине

Цена на картофель в Украине в среднем уже в 2,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Украине не утихает ажиотаж вокруг картофеля. Рост цен провоцирует снижение урожая и качества овоща из-за неблагоприятных погодных условий.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что украинские фермеры предлагают к продаже картофель по 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), причем только за последнюю неделю цена в Украине выросла в среднем на 19%.

Отмечается, что главной причиной роста цен остается высокий спрос со стороны оптовых компаний, которые закупают овощ для хранения. При этом в некоторых регионах из-за сильных дождей фермеры столкнулись с проблемой сбора урожая, что оказывает также повышает цены на картофель.

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На данный момент цена на картофель в Украине в среднем уже в 2,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Оптовики не торопятся продавать основной объем овоща, потому что рассчитывают на более высокие цены в первой половине текущего сезона.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В АТБ картофель продают по 24,95 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 28,20 гривни за килограмм.

В то же время Auchan овощ можно купить по 24,80 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Заместитель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что пик роста фактических цен украинцы еще не почувствовали. Тенденция такова, что в ноябре-декабре ценовое предложение будет расти. Если только не произойдет слишком большое замещение импортом.

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