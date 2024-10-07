Эксперты отметили, что из-за погодных условий только урожая картофея потеряли от 20% до 50%, а то и более.

Этой осенью цены на овощи в Украине серьезно ударили по карману, а вокруг картошки и вовсе возник ажиотаж. Одной из главных причин сложившейся ситуации стала погода - высокие температуры и отсутствие осадкв.

"С июля и до начала сентября на большинстве территорий Украины либо не было осадков, либо их было недостаточно. Июльская жара повлекла за собой колоссальные потери. Из-за засухи многое потеряли, многое не проросло. Она повлияла как на овощи, которые выращивались в этот период, так и на закладки новых семян, например капусты или моркови, которая собирается сейчас", – рассказал заместитель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии изданию "Экономическая правда".

Отмечается, что ситуацию не спасли даже такие меры, как полив, а также дополнительные пленки и сетки на теплицах.

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"Капуста, пожалуй, больше всего пострадала, дальше идет картофель и на третьем месте за потерями – лук. Но лука насадили очень много, поэтому даже несмотря на потери предложение превышает спрос в этом году", –объяснил руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

При этом он указал, что фермеры только картофеля потеряли от 20% до 50%, а то и более.

Кроме того, Марчук отметил, что многие фермеры переориентировались на другие культуры, которые приносят больше прибыли, что также сыграло свою роль в повышении цен на продукты. К тому же часть качественных овощей закладывают на хранение, чтобы постепенно продавать и заработать позже.

Хорев считает, что такая стратегия может оказаться проигрышной, ведь в условиях дефицита на рынок быстрее зайдет импортный товар. Стоит ожидать дальнейшего роста цен на овощи до весны.

"Пик роста фактических цен мы еще не почувствовали. Тенденция такова, что в ноябре-декабре ценовое предложение будет расти. Если только не произойдет слишком большое замещение импортом", - подытожил Марчук.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Овощи в Украине продолжают дорожать и бить рекорды. При этом цены на картофель продолжают лететь вверх из-за слухов о возможном дефицита овоща высокого качества, что привело у ажиотажу.

Кроме того, глава экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что цены на продукты в Украине могут вырасти еще больше, в частности, на овощи и молочные продукты. По кго словам, цены на овощи будут зависеть от ситуации с электроэнергией - если хранилища останутся без света, овощи будут портиться, что резко снизит предложение и спровоцирует рост цен.

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