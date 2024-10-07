Оптовые цены на картофель прекратили рост.

Цены на овощи в Украине продолжают расти. Немного утих ажиотаж вокруг картофеля на фоне поступления на рынок импортного овоща.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что после двухнедельного роста и раннего импорта снизили цены на картофель. Нижняя граница цены на овощ упала с 17 гривень за килограмм до 15.

При этом капуста снова начала дорожать – с 19-20 грн/кг до 22-25. Тенденция роста цен на огурец сохранилась. Овощ отдавали по 50-60 грн/кг, хотя неделей ранее по 48-50. Также значительно подорожал сладкий перец – с 40-55 грн/кг до 60-70.

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В то же время цветная капуста подешевела с 45-50 до 30-40 гривень за килограмм, а также ошеломила падением цена брокколи – с 90-120 до 40-60 грн/кг. А вот кабачок и баклажан подорожали – с 15-20 до 20-25 грн/кг и с 20-27 до 30-35 грн/кг соответственно.

Продавался дороже чеснок – 60-150 грн/кг, хотя неделей ранее его отдавали по 50-140. Также участники повысили цены на тыкву с 25-30 до 30-40 грн/кг.

Цены во фруктово-ягодном сегменте также преимущественно росли. Дороже, чем на предыдущей неделе, продавался виноград – по 60-85 грн/кг, хотя неделей ранее оптовые цены находились на уровне 50-80. Повысилась стоимость продажи персика с 60-70 до 70-80 грн/кг.

В сегменте импортных фруктов подорожала хурма. Ее оптовая цена в коридоре 80-185 грн/кг. В то же время, банан подешевел с 60-65 до 58-60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов на осень

Этой осенью цены на овощи в Украине серьезно ударили по карману, а вокруг картошки и вовсе возник ажиотаж. Одной из главных причин сложившейся ситуации стала погода - высокие температуры и отсутствие осадков.

По мнению экспертов, стоит ожидать дальнейшего роста цен на овощи до весны.

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