Восточная Европа в одностороннем порядке решила закрыть импорт украинского зерна.

Потери Украины от проблем с экспортом зерна по сухопутным маршрутам через Восточную Европу уже составили не менее 200 миллионов долларов. Об этом заявил замглавы Нацбанка Украины Сергей Николайчук на брифинге.

По его словам, в макропрогнозе НБУ перебои с сухопутным экспортом уже учтены.

"Мы учли этот фактор и уже на второй квартал снизили экспорт нашей агропродукции примерно на 200 млн долларов", – заявил банкир.

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Николайчук подчеркнул, что это предварительная оценка и на практике потери от запрета экспорта в соседние страны будут больше. В то же время Нацбанк ожидает, что экспортеры быстро переориентируют поставки на другие страны.

"На третий-четвертый квартал этого года мы дополнительных потерь не закладывали. Однако мы прекрасно понимаем, что есть определенные риски, связанные как с возможностью пролонгации этих санкций соседними странами, так и с еще большими осложнениями работы зернового коридора", - сказал Николайчук.

Проблемы зернового экспорта в Европу

В течение нескольких последних недель Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния решили в одностороннем порядке запретить импорт на свой внутренний рынок агропродукции из Украины. Этому предшествовали протесты местных фермеров, недовольных падением цен из-за наплыва дешевой украинской продукции.

Между тем Россия также продолжает шантаж Украины в контексте работы зернового коридора. Оккупанты угрожают заблокировать поставки зерна, если Украина не прекратит сопротивляться российской агрессии.

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