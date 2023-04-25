Предложение валюты на межбанковском рынке уменьшилось, поэтому НБУ пришлось резко увеличить интервенции по продаже валюты.

Проблемы с экспортом зерновых могут привести к уменьшению предложения валюты на межбанковском рынке и увеличить ожидания ослабления наличного курса гривни.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"Приостановка в предыдущие недели экспорта зерновых рядом европейских стран уже могла отразиться на поступлениях иностранной валюты в страну и привести к уменьшению предложения валюты на межбанковском рынке. Проблемы с экспортом имеют и психологическое влияние, увеличивая ожидания ослабления гривни в наличном сегменте валютного рынка", - говорится в сообщении.

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Аналитики компании отметили, что предложение валюты на межбанковском рынке уменьшилось, поэтому НБУ пришлось резко увеличить интервенции по продаже валюты, тогда как на наличном рынке предложение остается на привычном уровне. На межбанковском рынке предложение валюты от клиентов банков (юридических лиц) сократилось на прошлой неделе, тогда как объем покупки валюты вырос.

"Если в предыдущие недели клиенты продавали примерно по 1 млрд долл. валюты за неделю и покупали немножко больший объем (1-1,2 млрд долл.), то на прошлой неделе за четыре дня продали всего 0,7 млрд долл., но купили более 1 млрд. Поэтому, чтобы удовлетворить такой спрос, НБУ пришлось увеличить интервенции по продаже иностранной валюты по сравнению с предыдущей неделей более чем вдвое – до 560 млн долл. Это уровень, сопоставимый с объемами в январе-феврале", - сказано в еженедельнике.

При этом розничный валютный рынок был более спокойным. По словам аналитиков, продажа безналичной валюты населением за 4 дня преобладала над ее покупкой на 0,3 млн долл. Наличные население традиционно покупало и продавало в больших объемах, и в итоге покупка преобладала над продажей на 27 млн, что значительно меньше, чем в предыдущие недели. В то же время наличный курс гривни ослабился еще больше, почти на 1% - до 37,7-38,3 грн/долл.

Курс 25 апреля

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 25 апреля подорожал на 10 копеек - до 37,80 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 5 копеек - до 41,65 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн/долл., евро - 40,65 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 25 апреля укрепился на 5 копеек – до 38,20 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 41,90 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,70 грн за долл., евро – 41,20 грн за евро.

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