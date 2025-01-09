В Украине новая волна роста цен на огурцы: сколько стоит килограмм популярного овоща

Тепличный огурец уже стоит в среднем на 20% дороже, чем годом ранее.

На этой неделе в Украине повысились цены на огурцы. Основной причиной подорожания стал высокий спрос на овощ.

Аналитики проекта EastFruit отмечается, что на сегодняшний день тепличные огурцы поступают в продажу по 100-140 грн/кг ($2,37-3,31/кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом на рынок поступает преимущественно иностранная продукция, в основном из Турции. Продавцы активно повышали цены из-за высокого спроса, хотя поставки остаются стабильными.

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На данный момент тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем на 20% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Первые партии огурцов украинские тепличные комбинаты планируют поставить на рынок на раньше середины февраля.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Сильпо цены на овощ стартуют от 129 гривень за килограмм.

При в АТБ огурцы продают по 109,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине уже не первую неделю растут цены на морковь. Главной причиной подорожания стало то, что у местных производителей заканчиваются запасы качественных овощей.

Стоит отметить, что отпускные цены на картофель перед Новым годом начали снижаться. Фермеры ожидали, что овощ будет и дальше дорожать, но оптовые покупатели не видят оснований для этого, потому что снизился спрос.

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