Морковь в Украине дорожает и не планирует дешеветь: сколько уже стоит килограмм овоща

Цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года

В Украине уже не первую неделю растут цены на морковь. Главной причиной подорожания стало то, что у местных производителей заканчиваются запасы качественных овощей.

Аналитики EastFruit отметили, что на данный момент цены на морковь уже находятся в коридоре 25-32грн/кг ($0,59-0,76/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Отмечается, что предложение овощей на текущей неделе заметно сократилось. Некоторые производители уже завершили сезон реализации запасов моркови. Фермеры предлагают к продаже остаточные партии или вовусе отказываются от продаж в надежде, что ближе к весне цены еще больше вырастут.

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На сегодняшний день цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года, что объясняется сокращением урожая из-за погодных аномалий летом.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

Овощ в Auchan можно купить по 32,50 гривни за килограмм.

В Сильпо же цены стартуют от 32,60 грн/кг.

А в АТБ морковь можно купить по 29,59 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от ряда факторов. По его словам, цены на овощи могут подскочить до 30-50%.

При этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что цены в Украине могут подскочить на все на фоне увеличения тарифа на транспортировку газа. В первом полугодии стоит ожидать повышения стоимости до 20%.

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