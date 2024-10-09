Цены на лук в Украине пошли вниз: сколько стоит килограмм

Цены на лук на этой неделе в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Цены на лук в Украине на текущей неделе начали снижаться. Спрос на него падает, хотя предложение увеличивается.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что фермеры предлагают к продаже лук по 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что цены на лук падают, потому что на рынке все больше овоща среднего и низкого качества, что стало результатом плохих погодных условий летом. Кроме того, затяжные дожди во время уборки негативно сказались на качестве лука, из-за чего он стал непригодным для хранения.

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Фермеры пытаются побыстрее продавать овощ, снижая оптовые цены. В то же время лук высокого качества производители закладывают на хранение, ожидая более высоких цен.

Стоит отметить, что на данный момент лук в Украине стоит в среднем на 15% дороже, чем в аналогичный прошлого года.

Цены на лук в супермаркетах Украины

Лук в Auchan продают по 13,90 грн/кг.

При это в АТБ его можно купить по 14,89 грн/кг.

Самые высокие цены на лук в Сильпо – от 15,40 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Заместитель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что пик роста фактических цен украинцы еще не почувствовали. Тенденция такова, что в ноябре-декабре ценовое предложение будет расти. Если только не произойдет слишком большое замещение импортом.

При этом аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка считает, что цены на овощи будут расти и дальше. По его словам, цены на картофель могут дойти до 60 гривень за килограмм, а также подорожают лук и морковь.

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