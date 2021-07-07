Премьер подчеркнул, что мифы о массовой распродаже земли остались только мифами.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено 322 договора на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеРынок земли в Украине поставили на паузу: что пошло не так

"За первые 6 дней со времени открытия рынка было зарегистрировано 322 соглашения на земельные участки, в отношении которых ранее действовал мораторий. Мифы о массовой распродаже земель и вывозе украинского чернозема за границу так и остались только мифами, и уверяю вас, так и будет в дальнейшем", – сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что договоры о земле сельскохозяйственного назначения заключаются прозрачно и в соответствии с установленными процедурами.

Рынок земли в Украине

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная