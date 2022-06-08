Теперь начинается подготовка к уборке урожая.

Посевная кампания в Украине, несмотря на войну, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теперь начинается подготовка к уборке урожая. Шмыгаль назвал три основные проблемы, с которыми столкнутся аграрии.

Среди них - необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры разрабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования Россией украинских портов в стране остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур.

Также надо сохранить новый урожай. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн.

Третья проблема - обеспечение горючего для аграриев. Профильным министерствам и ВГА поручено обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за оккупации россиянами южных территорий возникли проблемы с поставкой ранних овощей.

Вас также могут заинтересовать новости: