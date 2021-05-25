В правительстве не ожидают никаких "инсинуаций" вокруг запуска рынка.

Рынок земли в Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года, до этого времени парламент примет ряд необходимых подзаконных актов для завершения земельной реформы.

Об этом на пресс-конференции заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

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"Основные процессы, которые нам нужны (для запуска рынка земли), - принятие подзаконных актов, они уже финализированы... Хочу заверить, что в июне будет принят ряд нормативных актов, и 1 июля в штатном режиме - никакой инсинуации не будет - мораторий снимается, рынок запускается", - сказал он.

Лещенко сообщил, что правительство и Верховная Рада работают над обеспечением участников рынка земли финансовыми инструментами.

В частности, в начале июня парламент примет закон о создании фонда частичного гарантирования кредитов для малых фермеров, который упросит выдачу кредитов на покупку земли.

Также правительство временно расширит программу доступных кредитов "5-7-9" на фермеров, которые собираются купить землю.

Запуск рынка земли в Украине

14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об аренде и продаже государственных и коммунальных земель через электронные аукционы (№2195).

Украинский агробизнес призывал парламент поддержать данный закон.

28 апреля Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений.

Законопроект №2194 предусматривает передачу государственных земель за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских и городских советов или территориальных громад. Также им передаются полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Кроме того, предлагается пересмотреть полномочия Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

13 мая 2021 года стало известно о том, что Конституционный суд 3 июня начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

18 мая 2021 года Рада приняла закон о продаже земли по новым правилам.

19 мая 2021 года Рада разблокировала подписание закона о дерегуляции земельных отношений.

24 мая 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Земля» подписал закон о дерегуляции земельных отношений (№2194).

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Автор: Анна Нагорная