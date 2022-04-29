Из-за войны морские порты Украины заблокированы, Украина вынуждена отправлять грузы на поезде через свою западную границу или через свои небольшие речные порты на Дунае в Румынию.

Впервые с начала полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в румынском черноморском порту Констанца судно Unity N завершило погрузку 71 тысячи тонн украинской кукурузы.

Об этом сообщает Reuters.

Так как из-за войны морские порты Украины заблокированы, Украина вынуждена отправлять грузы на поезде через свою западную границу или через свои небольшие речные порты на Дунае в Румынию.

"Это первое судно класса "Panamax" с украинской кукурузой, которое выйдет из порта", - сказал глава портового оператора Comvex Виорел Панайт.

"Поддержать экспорт украинского зерна - значит предотвратить колоссальную волну мирового голода, спровоцированную блокировкой украинских портов", - добавил Панайт.

Ранее оператор завершил погрузку около 35 тысяч тонн украинской железной руды, и ожидается, что второе судно будет загружено примерно 15 мая.

В настоящее время в Констанцу отправлено около 80 тысяч тонн украинского зерна. Еще 80 тысяч тонн были одобрены, они находятся в пути, сообщил во вторник менеджер порта Констанцы.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

В конце апреля эксперт Центра ближневосточных исследований и политолог Сергей Данилов сообщил, что на захваченной территории Херсонщины оккупанты требуют, чтобы фермеры бесплатно отдавали им большую часть будущего урожая.

28 апреля 2022 года в России официально разрешили воровать зерно на Херсонщине.

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