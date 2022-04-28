В российском регионе депутаты почти единогласно одобрили мародерское решение.

В Российской Федерации на территории Красноярского края власти разрешили воровать зерно с части Херсонской области, захваченной россиянами.

Такое решение депутаты почти единогласно приняли во время заседания законодательного собрания Красноярского края.

"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ…", - отметили в ведомстве страны-агрессора.

В законодательном собрании объяснили необходимость введения такого решения тем, что в России из-за санкций остро ощущается нехватка зерновых культур и овощей.

"…экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", - говорится в сообщении.

Глава комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов сказал, что опыт Красноярского края в будущем смогут "успешно" реализовать и в других российских регионах.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, в Херсонской области. Враг взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Херсон.

Ряд стран мира наказали РФ за широкомасштабное вторжение в Украину - ввели новые санкции.

В конце апреля эксперт Центра ближневосточных исследований и политолог Сергей Данилов сообщил, что на захваченной территории Херсонщины оккупанты требуют, чтобы фермеры бесплатно отдавали им большую часть будущего урожая.

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