Эксперт также не исключает, что украденное в Украине зерно будет поставляться в подсанкционные страны.

Часть украинских элеваторов находятся на оккупированных Россией территориях, и там уже началось воровство зерна.

Об этом в интервью НВ заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

"У нас достаточное количество элеваторов. Зерно может храниться какое-то время, за год с ним ничего не произойдет. Проблема в том, что часть элеваторов находится на оккупированных территориях, и там уже началось воровство зерна. Его вывозят в Крым, а оттуда везут на экспорт под видом российского", - заявил Горбачев.

Эксперт также не исключает, что украденное в Украине зерно будет поставляться в подсанкционные страны.

"Международные компании в состоянии разобраться, откуда идет зерно. Не думаю, что кто-то из них будет его покупать. Возможно, оно будет поставляться в подсанкционные страны. Стоит переживать за зерно, которое находится на оккупированных территориях на юге Запорожской и в Херсонской областях. Его там достаточно много. Думаю, около 1,5 млн т. Зерно стоит в среднем по $300 за т, т. е. его общая стоимость — $450 млн", - заявил Горбачев.

Война в Украине и угроза голода:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что из-за войны в Украине миру может грозить продовольственный кризис.

В начале апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках из-за войны в Украине.

Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.

По состоянию на 4 мая 2022 года россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявил о том, что миру может грозить сильнейший голод со времен Второй мировой.

12 мая 2022 года в МИД предупредили страны-потребители, что Россия торгует украденным зерном из Украины.

По состоянию на 13 мая РФ продолжает грубо нарушать нормы международного права, используя морское и воздушное пространства для обстрелов территории Украины и торговых судов третьих государств с помощью самолетов и кораблей вооруженных сил. В украинских портах Черного и Азовского морей находятся 85 иностранных судов, заблокированных из-за российской агрессии.

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