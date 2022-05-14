Сейчас Украина в состоянии экспортировать через границы 1,2−1,5 млн т зерновых в месяц

Россия не собирается разблокировать порты, а альтернативные варианты экспорта зерновых, над которыми Украина работаетвместе с Польшей и странами Балтии не будут иметь существенного эффекта.

Об этом в интервью НВ заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

"Это не позволит существенно увеличить экспорт. В лучшем случае мы будем экспортировать 2 млн т ежемесячно", - заявил Горбачев.

В то же время он отметил, что в ближайшее время порты, вероятно, не будут разблокированы.

"До конца маркетингового года мы не ожидаем разблокировки портов, хотя обсуждаем этот вопрос на всех уровнях. Единственный правильный выход — обеспечение международного конвоя и разблокировка украинских портов. Такое было во время Второй мировой войны и тогда работали механизмы международного влияния на оккупанта — Германию. Сейчас оккупант — Россия, она всякими возможными способами уходит от этого разговора, поэтому вопрос пока не решен. Поэтому я не думаю, что порты разблокируют. Мы сейчас в состоянии экспортировать через границы 1,2−1,5 млн т зерновых в месяц. У нас остался еще май и июнь", - заявил Горбачев.

Он также отметил, что до 1 июля Украина планирует отправить на экспорт 47 млн т из планируемых 70 млн т.

"За эти два месяца, допустим, мы экспортируем, 3 млн т, еще 1 млн т мы уже отправили на внешние рынки. То есть до 1 июля мы поставим где-то 47 млн т из планируемых 70 млн т", - заявил Горбачев.

Война в Украине и угроза голода:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что из-за войны в Украине миру может грозить продовольственный кризис.

В начале апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках из-за войны в Украине.

Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.

По состоянию на 4 мая 2022 года россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявил о том, что миру может грозить сильнейший голод со времен Второй мировой.

12 мая 2022 года в МИД предупредили страны-потребители, что Россия торгует украденным зерном из Украины.

По состоянию на 13 мая РФ продолжает грубо нарушать нормы международного права, используя морское и воздушное пространства для обстрелов территории Украины и торговых судов третьих государств с помощью самолетов и кораблей вооруженных сил. В украинских портах Черного и Азовского морей находятся 85 иностранных судов, заблокированных из-за российской агрессии.

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