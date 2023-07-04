Срок действия зерновой сделки истечет 17 июля.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, агрессор не намерен продлевать соглашение о работе зернового коридора для экспорта украинского зерна.

Об этом говорится в заявлении МИД России. В ведомстве агрессора напомнили, что срок действия зерновой сделки истечет 17 июля. По утверждению МИД РФ, агрессор "прилагает необходимые усилия", чтобы все участвующие в соглашении суда смогли выйти из Черного моря до указанной даты.

Однако, как говорится заявлении ведомства, "оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет".

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Ситуация с экспортом украинского зерна

17 мая 2023 года зерновая сделка была продлена на 60 дней.

Россия полностью остановила регистрацию нового флота с 26 июня, что свидетельствует о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки. 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 миллиона тонн продовольствия преимущественно для 5 стран Азии и Африки, в частности Китая, Египта, Бангладеша, Турции, заблокированы Россией в территориальных водах Турции.

4 июля 2023 года постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила о том, чтто Россия может не продлить зерновую сделку.

Financial Times сообщал о том, что ЕС рассматривает концессию российского банка для защиты зерновой сделки. Как говорится в материале, страны-члены ЕС обсуждают возможность подключения к международной системе SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка, в обмен на согласие агрессора на продление зерновой сделки.

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