Входящий флот в настоящее время заблокирован в территориальных водах Турции.

Россия остановила регистрацию судов в рамках Зерновой инициативы, из-за чего уже 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 миллиона тонн продовольствия, заблокированы в территориальных водах Турции. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Россия полностью остановила регистрацию нового флота с 26 июня, что свидетельствует о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки. 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 миллиона тонн продовольствия преимущественно для 5 стран Азии и Африки, в частности Китая, Египта, Бангладеша, Турции, заблокированы Россией в территориальных водах Турции", - информирует министерство.

Как отмечается, в июне из украинских портов было экспортировано лишь 2 млн тонн. Еще 1 млн тонн продовольствия либо грузится, либо уже частично загружено на 13 судов — последние, которые зарегистрированы в инициативе.

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"Если не возобновить регистрацию судов, то зерновая сделка будет полностью остановлена", - отмечают в Министерстве.

По официальным данным, за 11 месяцев 45 стран получили 32,5 млн тонн продовольствия.

"Еще дополнительные 25 млн тонн мир не получил из-за саботажа России. Но и при этих показателях, по данным ООН, удалось снизить мировые цены на продовольствие на 22%. Это является прямым свидетельством, что зерновая сделка нужна миру. Мы поддерживаем заявление Совместного координационного центра, что все стороны соглашения немедленно должны обеспечить доступ судов для экспорта продовольствия, потому что это создает продовольственную опасность для всего мирового рынка", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона призывает партнеров по соглашению и все страны цивилизованного мира отстаивать свое право на еду. Украина со своей стороны также будет отстаивать право на свободное торговое судоходство, которое зафиксировано в международных конвенциях.

Зерновая инициатива - последние новости

Как известно, зерновая инициатива была продолжена на 60 дней 17 мая, в то же время Россия продолжает препятствовать экспорту зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.

В частности в начале июня в британской разведке отметили, инспектируется только одно или два судна в день по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года.

С российским вторжением в Украину работа черноморских портов была заблокирована. Договоренность о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море (порты "Одесса", "Черноморск", "Южный") была достигнута прошлым летом при содействии Турции и ООН. Но РФ все время возвращается к угрозам выйти из этого соглашения.

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