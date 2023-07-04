Срок действия зерновой сделки истекает 18 июля.

Каждый раз, когда приближается период продления сделки по зерну, Россия "играет на грани войны" с едой на столах людей по всему миру.

Такое заявление сделала постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд, отметив при этом, что влиятельные страны пренебрегают своими обязанностями, именно поэтому Британия намерена стать проводником прогресса, чтобы изменить ситуацию, сообщает Anadolu Agency.

Вудворд отметила, что она "не уверена" в том, что зерновая инициатива будет возобновлена. Она напомнила, что срок действия сделки истекает 18 июля, и Великобритания поддерживает ее продолжение, добавив, что эта инициатива внесла значительный вклад.

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"Я не уверена в ее продлении. Я не знаю, как это учитывается в расчетах России, но я знаю, что ООН делает все возможное, и мы сделаем все, что в наших силах", - сказала она, отметив при этом, что не верит обещаниям агрессора.

"Я вообще не принимаю это обещание за чистую монету", - сказала Вудрорд, комментируя обещание России предоставить бесплатное зерно африканским странам.

"Влиятельные страны пренебрегают своими обязанностями, и мы хотим быть проводниками прогресса, чтобы изменить это", - сказала Вудворд, отметив, что в этом контексте Великобритания поддерживает включение в Совет безопасности ООН Индии, Бразилии, Германии, Японии и африканских стран.

"Мы будем использовать наше председательство, чтобы узнать правду о военных преступлениях России, и еще раз призвать Россию прекратить войну", - сказала она, добавив, что будет проведена еще одна встреча по Украине.

Ситуацияя с зерновой инициативой

17 мая 2023 года зерновая сделка была продлена на 60 дней.

Россия полностью остановила регистрацию нового флота с 26 июня, что свидетельствует о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки. 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 миллиона тонн продовольствия преимущественно для 5 стран Азии и Африки, в частности Китая, Египта, Бангладеша, Турции, заблокированы Россией в территориальных водах Турции.

В июне из украинских портов было экспортировано лишь 2 млн тонн. Еще 1 млн тонн продовольствия либо грузится, либо уже частично загружено на 13 судов, которые зарегистрированы в инициативе.

По официальным данным, за 11 месяцев 45 стран получили 32,5 млн тонн продовольствия. Еще дополнительные 25 млн тонн мир не получил из-за саботажа России. Но и при этих показателях, по данным ООН, удалось снизить мировые цены на продовольствие на 22%.

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