По словам главы Минсельхоза РФ, чтобы наполнить картошкой полки супермаркетов, власти планируют организовать закупки из-за рубежа.

По итогам 2024 года урожай картофеля в России резко снизился, признала на совещании в правительстве глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, в результате уборочной кампании было собрано около 7 млн тонн картофеля, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что это почти на 20% ниже прошлогодних сборов, которые, по оценкам Картофельного союза, достигали 8,6 млн тонн. Собранного картофеля, как следует из слов Лут, может не хватить для обеспечения внутреннего потребления, которое, по оценкам КС, составляет 8 млн тонн. По словам главы Минсельхоза, чтобы наполнить картошкой полки супермаркетов, власти планируют организовать закупки из-за рубежа.

"Для дополнительного обеспечения внутреннего рынка картофелем и овощами открытого грунта планируем осуществлять своевременные импортные поставки из дружественных стран", - сказала Лут.

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Проблемы с урожаем картофеля связаны с непогодой, объясняет Андрей Красильников, исполнительный директор Картофельного союза:

"Весной аграрии столкнулись с переувлажнением, заморозками, паводками на Урале и в Сибири, а летом - с аномальной жарой".

Отмечается, что просели все ключевые картофельные регионы: Брянская область собрала на 500 тысяч тонн меньше, Тульская - на 150 тысяч тонн, Нижегородская - на 120 тысяч тонн, Московская - на 100 тысяч тонн меньше. Кроме того, сказываются проблемы с поставками импортных семян, по некоторым видам которых российские производители овощей зависимы почти тотально - 95%, по оценкам Красильникова.

Пробемы с продутами в РФ

В России наблюдается резкий рост цен на сливочное масло. Москва пытается найти новые маршруты поставок, чтобы компенсировать эффект от западной изоляции во время войны.

Ранее правительственные чиновники встретились с производителями молочной продукции и достигли соглашения об отслеживании объемов производства сливочного масла в попытке снизить цены, которые в этом году подскочили более чем на 25%.

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