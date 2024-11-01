Москва уже закупает сливочное масло даже у Турции.

В России наблюдается резкий рост цен на сливочное масло. Москва пытается найти новые маршруты поставок, чтобы компенсировать эффект от западной изоляции во время войны.

Издание Bloomberg пишет, что на этой неделе правительственные чиновники встретились с производителями молочной продукции и достигли соглашения об отслеживании объемов производства сливочного масла в попытке снизить цены, которые в этом году подскочили более чем на 25%.

То, что сливочное масло становится все более недоступным, иллюстрирует, как изоляция России влияет на экономику страны и на продовольственную безопасность. РФ хоть и является одним из ключевых мировых производителей сельскохозяйственной продукции, но зависит от импорта ряда продуктов, включая кур, некоторые семена и различные фрукты.

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По данным отраслевой лоббистской группы, четверть потребляемого в России сливочного масла поступает из-за рубежа. С тех пор как Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, многие поставщики сливочного продукта, как Новая Зеландия и Латинская Америка, приостановили торговлю по разным причинам - от санкций до проблем с платежами и логистикой.

В результате важными поставщиками стали такие страны, как Беларусь, Индия и Иран. На этой неделе Россия начала закупать сливочное масло в Турции. Перестройка цепочек поставок совпала с перегревом военной экономики, который подстегнул рост производства сыра и мороженого. Для производства этих продуктов используются одни и те же сливки, что привело к росту цен на сливочное масло.

Цены подскочили на другие основные продукты питания, включая некоторые виды мяса и картофель, который в этом году подорожал почти на 55% из-за меньшего урожая и сокращения импорта. Согласно последним данным, общий годовой рост цен составляет около 8,6%.

На прошлой неделе Банк России повысил ключевую процентную ставку до рекордно высокого уровня в 21% и дал понять, что возможно дальнейшее ужесточение политики, поскольку она борется с постоянной инфляцией.

Цены на продукты в России - последние новости

10 июля издание Bloomberg писало, что рост цен в России фиксируется шестой месяц подряд, указывая на трудности, с которыми столкнулся Центробанк в борьбе с инфляцией.

Основные продукты питания, как овощи, стали дороже на 19% по сравнению с предыдущим годом, а в июне цены выросли на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на картофель выросли почти на 34% по сравнению с предыдущим месяцем.

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