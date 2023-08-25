Украина просит Ливан запретить сирийскому кораблю с украденной кукурузой заходить в док.

Россия отправила в Ливан краденную украинскую кукурузу. Как сообщает Reuters со ссылкой на комментарий украинского посольства, судно "Финикия" перевозило 6000 тонн кукурузы, которую она считала украденной, из черноморского порта Севастополь.

Сообщается, что Украина направила Ливану дипломатическую ноту, в которой попросила запретить сирийскому государственному грузовому судну, перевозящему предположительно украденное украинское зерно, зайти в ливанский порт Триполи.

В ноте министерствам транспорта, финансов и экономики Ливана, а также таможенному управлению посольство сообщило, что кукуруза была "украдена из хранилищ в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях".

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Также в ноте заявляется, что судно "нарушило международное право", и выражается надежда, что Ливан "не допустит заход вышеупомянутого грузового судна FINIKIA в ливанские порты для продажи украденного украинского зерна".

Россия вышла из зернового соглашения

В середине июля 2023 года Россия отказалась продолжать участие в "зерновом соглашении". Оккупанты сняли все гарантии безопасности и пригрозили, что будут атаковать все гражданские суда, которые будут двигаться в сторону украинских портов.

Эксперты убеждены, что отсутствие "зернового коридора" сдержит цены, но "убьет" украинских аграриев.

В конце августа страховые компании уведомили фрахтователей суден, работающих в черноморских портах агрессора, об увеличении дополнительных платежей, известных как "премии за риск войны".

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