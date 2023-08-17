Стоимость зерна осенью будет зависеть от того, возобновится ли его экспорт в достаточных объемах.

Если украинские аграрии не будут иметь возможности продавать зерно за границу в достаточных объемах из-за блокирования поставок со стороны России, то не смогут позволить себе новые посевы.

Как сказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, стоимость зерна в Украине может вырасти осенью, однако, в случае, если не удастся продлить "зерновое соглашение" с РФ, аграрии будут вынуждены снижать цены на свою продукцию.

"Если зерновой коридор не будет работать, то внутренние цены будут расти медленнее. Но для наших аграриев это будет беда, потому что не смогут продать свой урожай и обеспечить финансирование", - сказал он в эфире телемарафона.

По мнению эксперта, пока украинцы не испытывают роста составляющей стоимости горючего в ценах продукции, ведь это нивелируется сезонным удешевлением агропродукции.

"Транспортные расходы входят в торговую надбавку и занимают не очень большой объем. А учитывая то, что мы сейчас имеем сезонное подешевение, то мы с вами это поднятие цен на топливо не почувствовали", - пояснил Пендзин. Но добавил, что осенью цены могут поползти вверх.

Зерновая сделка - новости

Как сообщал УНИАН, 17 июля РФ заявила, что выходит из зернового соглашения, которое гарантировало безопасную переправку украинской аграрной продукции морем.

Кремль заявил, что все суда, идущие Черным морем в украинские порты, будут считаться военными кораблями, которые можно атаковать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что продолжит решать вопрос по деблокаде портов с президентом РФ Владимиром Путиным.

В августе стало известно, что США ведут переговоры с Турцией о расширении зерновых маршрутов. Поддерживаемый США план предусматривает увеличение к октябрю способности Украины экспортировать 4 миллиона тонн зерна в месяц через реку Дунай.

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