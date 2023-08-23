Страховщики повышают премии для черноморских танкеров из-за роста напряжения.

Страховые компании уведомили фрахтователей суден, работающих в черноморских портах агрессора, об увеличении дополнительных платежей, известных как "премии за риск войны".

Как говорится в материале Reuters, страховщики повышают премии для черноморских танкеров из-за роста напряжения. Военные действия в акватории российских и украинских черноморских портов обострились после разрыва соглашения по экспорту зерна в середине июля.

Премия за военный риск была увеличена с 1% стоимости груза до 1,20-1,25%, сообщили трейдеры.

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Повышение означает, что каждый рейс будет стоить на 200 000 долларов США за один танкер Suezmax (может перевозить 120 000 - 200 000 тонн) дороже, если российская нефть будет поставляться в Индию. Повышение премии означает, что общая стоимость премии составит почти 1 миллион долларов.

Хотя эта сумма невелика, она увеличивает общие расходы России на экспорт нефти, которые резко выросли с февраля 2022 года из-за санкций.

На пике российского кризиса поставок и санкций российские компании платили до 20 миллионов долларов за танкер на страхование расходов на доставку и фрахт, что составляло более трети стоимости каждого груза.

Трейдеры добавили, что повышение касалось преимущественно грузов, перевозящих российскую нефть и продукты. "Объемы, поступающие из России, связаны с более высокими рисками, чем другие, хотя текущая ситуация дает страховщикам много оснований повышать цены для тех, кто работает в российских черноморских портах", — сказал один из трейдеров.

Зерновые трейдеры выражают обеспокоенность по поводу безопасности поставок зерна, а повышение премии за военный риск для нефтяных танкеров свидетельствует о том, что беспокойство распространилось на более широкие рынки.

Общие загрузки сырой нефти из черноморского Новороссийска и терминала КТК составляют около 2% мировых поставок. Экспорт нефтепродуктов из черноморских портов России составляет около 4 миллионов тонн в год.

Трейдеры добавили, что повышение касается преимущественно грузов, перевозящих российскую нефть и продукты.

Разблокировка портов

В середине июля 2023 года Россия отказалась продолжать участие в "зерновом соглашении". Оккупанты сняли все гарантии безопасности и пригрозили, что будут атаковать все гражданские суда, которые будут двигаться в сторону украинских портов.

Турция, как посредник "зерновой сделки", выступает за ее возобновление. Эта тема, вероятно, будет обсуждаться во время встречи российского и турецкого президентов в конце августа.

По словам заместителя министра экономики Украины Александра Грибаня по состоянию на 21 августа Украина завершала разработку схемы с глобальными страховщиками для страхование зерновых судов, которые направляются в и из ее черноморских портов.

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