В Федерации работодателей Украины привели пример Италии, которая без необоснованных налогов и штрафов смогла привлечь от табачной отрасли дополнительно 100 млн. евро инвестиций и открыла первую в мире фабрику по производству Твенов (табачных изделий для электрического нагрева).

Когда правительство говорит о 1 трлн. долларов нереализованного экономического и инвестиционного потенциала Украины, ему стоит вспомнить многочисленные государственные инициативы относительно необоснованно повышенных налогов и штрафов, которые создали существенные проблемы для украинского бизнеса и не дали возможности реализовать упомянутый потенциал в 1 трлн. долларов.

Об этом пишет в своем блоге на сайте «Лигабизнесинформ» директор департамента конкурентоспособности бизнеса и регуляторной политики Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

"Стоит вспомнить, прежде всего, недавний закон №466, который посадил очень много разных отраслей – от IT до металлургов, от табачной отрасли в фактически каждого украинского экспортера – на очень «короткую цепь» наших налоговиков. О правиле "деловой цели" стоит упомянуть. О том, как налоговый комитет Верховной Рады по сути проигнорировал все негативные сигналы от всех ведущих бизнес-ассоциаций Украины во время принятия этого закона", – напомнил Александр Яворский.

Также эксперт на примере табачной отрасли упомянул о давлении регуляторных органов с необоснованными штрафами.

"В той же табачной отрасли – как только была завершена трехлетняя судебная тяжба между налоговиками и «Филипп Моррис Украина» путем подписания утвержденного правительством мирового соглашения так сразу Антимонопольный комитет открыл дело о якобы государственной помощи. То есть восстановление нарушенных прав компании АМКУ рассматривает как поддержку от государства. При том, что налоговое обязательство по этому делу не было согласовано ни одного дня. И у компании не было обязательства уплачивать ошибочно доначисленные налоговой суммы в бюджет. С таким успехом, Антимонопольный комитет может открыть дела о государственной помощи против всех плательщиков налогов, которые добились отмены в судах незаконных доначислений, выписанных налоговиками", – поясняет Яворский.

Также представитель Федерации работодателей Украины привел негативный пример резкого повышения акцизов на инновационную и потенциально наименее вредную для здоровья табачную продукцию – т. н. ТВЕНы (табачные изделия для электрического нагрева) – сразу в 4 раза – с января 2021 г. вопреки существующей налоговой практике Евросоюза и имеющимся выводам контролирующих органов США.

"Вспомнив все это, можно прийти к простому выводу: украинскому государству нужны необоснованно высокие налоговые платежи, нужны драконовские штрафы. Но ей не нужны большие инвестиции. Той же "Филипп Моррис" украинские власти по сути зарубили крупный инвестиционный проект открытия экспортного хаба по производству и продаже сигарет из Украины за рубеж. Хотя до сих пор компания пытается экспортировать из Украины сигареты не только в страны Кавказа, но даже в Японию", – напомнил Яворский.

При этом эксперт привел противоположный пример – значительно более успешного привлечения иностранных инвестиций.

"А вот в Италии резко не повышают налоги, не пытаются изо всех сил наложить необоснованные штрафы на иностранных инвесторов. И имеют результат - та же «Филип Моррис» недавно объявила план открытия в Италии нового Сервисного центра цифровой информации. В его создание компания инвестирует 100 млн. евро (более 3,3 млрд. грн.). В рамках центра будет создано около 400 новых рабочих мест. Центр будет работать над развитием взаимоотношений с клиентами компании на основе цифровых и т. н. «облачных» технологий", – рассказывает Александр Яворский.

Он напомнил, что именно в Италии компания открыла свою первую высокотехнологичную фабрику в Болонье по производству Твенов для IQOS. При этом только в Италии под эту фабрику компания уже успела построить огромную сеть поставщиков – около 8 тысяч итальянских компаний – в т.ч. небольших, которые работают в местном сельском хозяйстве.

"В Украине сейчас только обсуждают возможность построения такой фабрики по производству ТВЕНов. Хотя мощные промышленные возможности есть - в частности, у компании есть фабрика по производству сигарет в Харьковской области. Правда, как уже заявили в Совете предпринимателей Харьковской области, после резкого повышения акцизов на ТВЕНы в 4 раза, запланированного на январь 2021 г., на этих планах, вероятно, также будет поставлен крест", – прогнозирует директор департамента конкурентоспособности бизнеса и регуляторной политики Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

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Автор: УНИАН