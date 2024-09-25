В сети и домовых чатах украинцев ширится паника: нужно срочно, до октября 2024 года, подтвердить регистрацию прав на недвижимое имущество, иначе его признают бесхозным (то есть таким, которое не имеет законного владельца). И ажиотаж вокруг темы такой "срочной регистрации" в текущем году возникает не впервые.

Первая "волна" была связана с неправильной трактовкой закона "О порядке выделения земельных участков собственникам земельных долей (паев)". Точнее, речь о части 4 статьи 13 этого законодательного акта, в которой говорилось следующее: если до 1 января 2025 года владелец пая (невостребованного участка) или его наследник не оформил право собственности, то считается отказавшимся от получения земли.

После этого в Центры предоставления административных услуг бросились владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые привыкли называть свою землю "пай", чтобы зарегистрировать вещные права на них.

Видео дня

На самом деле эта норма закона касается только владельцев долей (паев), право собственности на которые удостоверяются соответствующими сертификатами.

А если на землю был получен государственный акт или свидетельство о праве на наследство, она имеет конкретные границы, местоположение и кадастровый номер, то повторно регистрировать вещные права на нее совсем не нужно.

Более того, сейчас в Верховной Раде прорабатываются изменения, ведь многие владельцы земельных долей (паев) по объективным причинам - из-за оккупации, эмиграции, связанных с войной - не могут вовремя оформить свои права собственности. Поэтому конечный срок оформления должен быть продлен до 1 января 2028 года.

Отдельно напомню, что все документы о вещных правах, возникших до 1 января 2013 года (до начала работы Государственного реестра прав на недвижимое имущество) целиком и полностью признаются государством наравне с выписками из Госреестра.

Но, к сожалению, можем наблюдать вторую "волну" паники, связанной уже с якобы срочной необходимостью регистрации/перерегистрации жилой и нежилой недвижимости. По этому вопросу стоит отметить, что ни один закон и нормативно-правовой акт Украины не содержит таких требований. А термин (срок) "до октября 2024 года", который создает нездоровый ажиотаж, похож на банальную манипуляцию со стороны заинтересованных физических и юридических лиц.

К примеру, из практики и по информации некоторых Центров предоставления административных услуг, значительное число "свежих" заявителей обратились для срочной регистрации имущественных прав через объявления, размещенные в домах руководством объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Мотив ОСМД можно понять - данные Госреестра "видимы" для объединений совладельцев, что позволяет "увидеть" актуальные данные о собственниках (совладельцах), площадь недвижимости и тому подобное.

А значит - рассчитать и выставить счета за пользование общим имуществом и соответствующей долей земельного участка.

По моему скромному мнению, внесение данных в Государственный реестр вещных прав в отношении имущества, права на которое возникли до 1 января 2013 года, не требует значительных капиталовложений. И, если убрать элемент паники (связанный с несуществующими требованиями о каких-то последних "сроках" и страшилками о том, что просрочка может стать основанием для прекращения права собственности и признания имущества бесхозным), это, в некоторых аспектах, может упростить украинцам жизнь.

К примеру, в такой жилой недвижимости можно зарегистрировать место жительства онлайн через приложение "Дія", а в случае наследования наследникам понадобится значительно меньший пакет документов для оформления соответствующих прав.

Любовь Полишкевич, PhD,управляющий партнер Юридической фирмы Результат,руководитель практики земельного права и недвижимости