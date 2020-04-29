Соблюдение карантинных правил на рынках будет контролировать Госпродпотребслужба

Кабинет министров сегодня рассмотрит вопрос возобновления работы некоторых продовольственных рынков.

После восстановления работы некоторых продовольственных рынков в Украине соблюдение карантинных мероприятий будет контролировать Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

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"У нас есть соответствующий орган в государстве - Госпродпотребслужба, которая вместе с другими ведомствами, но она является основной, которая должна контролировать в том числе соблюдение в данном случае карантинных мероприятий на продовольственных рынках. То есть, контролем за тем, чтобы все происходило в рамках тех правил, которые будут установлены правительством, будет заниматься Госпродпотребслужба", - сказал министр.

По словам Степанова, в случае выявления нарушений служба будет принимать решение о закрытии рынков.

Как сообщал УНИАН, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать минимум до 11 мая.

31 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Однако уже 16 апреля главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам власти запретить работу продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Кабинет министров сегодня, 29 апреля, рассмотрит вопрос возобновления работы некоторых продовольственных рынков.