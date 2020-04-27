Шмыгаль: Кабмин рассмотрит открытие 281 рынка, которые будут работать не хуже супермаркетов

Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты.

Кабинет министров Украины в среду, 29 апреля, рассмотрит вопрос возобновления работы некоторых продовольственных рынков.

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Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Зеленским по вопросам борьбы с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что Министерство здравоохранения и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.

«Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период», - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля под председательством президента Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором рассмотрели возможность открытия продовольственных рынков.