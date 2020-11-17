За десять месяцев было произведено 8 миллионов тонн молока и почти 3 миллиона тонн мяса.

Объем производства молока в Украине в январе-октябре 2020 года составил 8,02 млн тонн, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеВ Украине подняли закупочные цены на молоко

При этом хозяйства населения сократили производство молока на 5,8%, а предприятия увеличили на 0,3%.

По данным Госстата, производство яиц в стране за десять месяцев уменьшилось на 1,6% - до 14,093 млрд штук, и сократилось как на предприятиях, так и в хозяйствах населения.

Производство мяса в Украине за отчетный период сократилось на 1,2% - до 2,7 млн тонн. При этом производство мяса на предприятиях осталось на том же уровне, что и в январе-октябре прошлого года, тогда как население сократило производство на 3,8%.

Поддержка животноводства

Представители молочной отрасли Украины считают недостаточной сумму поддержки животноводства в бюджете на 2021 год – в проекте госбюджета на эти цели выделено 4,5 млрд грн при ранее оговоренных цифрах в 8,2 млрд грн.

Хронология событий

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине по итогам 2019 года сократилось на 3,7% и впервые за годы независимости упало ниже 10 млн тонн - до 9,68 млн тонн.

В то же время, производство мяса в 2019 году выросло на 4,8% - до 3,47 млн тонн (в живом весе), яиц – на 3,4%, до 16,6 млрд штук.

По состоянию на 9 октября 2020 года в Украине на 7,3% подорожали яйца, на 1,6-0,5% - сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и молоко.

21 октября 2020 года к Украине подняли закупочные цены на молоко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная