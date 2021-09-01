Невозможность регистрации кормовых добавок создавала в Украине дефицит качественных кормов.

Правительство разблокировало процедуру государственной регистрации кормовых добавок, что позволяет начать производство новых кормов для животных украинским компаниям.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, соответствующий приказ вступил в действие 30 августа.

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"Отныне более 7000 субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством и оборотом кормов, получили возможность регистрировать безопасные и высококачественные кормовые добавки для животных. Порядок формирования регистрационного досье разработан в соответствии с европейским законодательством. Его принятие стало важным шагом в приведении украинского рынка кормов к требованиям ЕС", - прокомментировали в Минэкономики.

Для госрегистрации кормовых добавок компании необходимо подать соответствующее заявление и регистрационное досье на кормовую добавку.

При этом, ранее отсутствовали нормативные требования к регистрационному досье, что блокировало процедуру регистрации и создавало в Украине искусственный дефицит качественных кормовых добавок, необходимых для здоровья домашних и сельскохозяйственных животных.

Рынок кормов: что необходимо знать

В январе 2020 года вступил в силу закон "О безопасности и гигиене кормов", который ввел новую систему регистрации кормовых добавок. Согласно ему, готовые корма могут производиться или ввозиться в Украину только с использованием добавок, зарегистрированных в Государственном реестре кормовых добавок. В то же время такой реестр не был создан.

До этого в Украине действовала система регистрации готовых кормов (регистрировалась каждая рецептура готового продукта, который импортируется или производится в Украине).

2 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволяет разблокировать рынок кормов для животных в Украине.

24 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О безопасности и гигиене кормов" с целью стабилизации рынка кормов" №1033-ІХ.

Автор: Анна Нагорная