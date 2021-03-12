Таиланд входит в четверку крупнейших экспортеров курятины в мире, и потребность в кормовой продукции растет.

Таиланд намерен импортировать корма для животных из Украины.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Отмечается, что тайский пищевой рынок ежегодно растет на 2-3%, соответственно, растет потребность в кормовой продукции для домашних животных, прежде всего кур и свиней.

«Это направление сотрудничества очень перспективное, поскольку Таиланд входит в четверку крупнейших экспортеров курятины в мире, причем ежегодно объемы экспорта растут, а с ними и потребность в импорте кормов и животных белков», – приводятся в сообщении слова главы ведомства Владиславы Магалецкой.

«Для допуска товаров на свои рынки Министерство сельского хозяйства Таиланда должно оценить украинскую систему государственного контроля производства животных белков. А также проинспектировать непосредственно сами предприятия на предмет соблюдения тайского законодательства и требований», – говорится в сообщении.

Сейчас Госпродпотребслужба и посольство Украины в Таиланде работают над организацией визита тайской делегации для завершения всех формальных процедур. Из-за пандемии Covid-19 тайская сторона еще согласовывает точные даты такого визита.

Рынок кормов в Украине

В январе 2020 года вступил в силу закон «О безопасности и гигиене кормов», который ввел новую систему регистрации кормовых добавок. Согласно ему, готовые корма могут производиться или ввозиться в Украину только с использованием добавок, зарегистрированных в Государственном реестре кормовых добавок. В то же время такой реестр не был создан.

До этого в Украине действовала система регистрации готовых кормов (регистрировалась каждая рецептура готового продукта, который импортируется или производится в Украине).

2 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволяет разблокировать рынок кормов для животных в Украине.

В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон для стабилизации рынка кормов в Украине. Это позволило решить проблему с сокращением предложения на рынке кормов, которое возникло из-за неполноценной работы системы государственной регистрации кормовых добавок.

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Автор: Анна Нагорная