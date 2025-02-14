Повышение тарифов на грузы на 37%, на котором настаивает Укрзализныця, приведет к потерям в сфере семейного фермерства, уже в ближайшие годы оно просто перестанет существовать. Об этом заявил почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) Иван Томич.

"Сейчас у нас и так сократилось количество семейных фермерских хозяйств как юридических лиц. Повышение тарифа УЗ, в системе с другими, дополнительно влияют на ситуацию и приводят к зачистке от фермеров украинской земли", - подчеркнул Томич.

По его словам, рост тарифа повлияет на цены, в первую очередь зерновой группы. От этого больше всего страдают небольшие хозяйства - потому что, по сравнению с агрохолдингами, в среднем цена реализации продукции в семейных фермерских хозяйствах на 35% ниже, чем в агрохолдингах.

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"То есть, наибольшее бремя перенесут на маленького производителя. Поэтому повышение тарифов негативно скажется, это однозначно. И на сегодня проблем настолько много, что если не изменить ситуацию, то в ближайшие годы фермерства семейного может не стать", - резюмировал Томич.

Ранее во Всеукраинском конгрессе фермеров также заявили, что из-за повышения грузовых тарифов УЗ на 37% малые и средние фермерские хозяйства будут отказываться от земли, потому что выращивание культур станет нерентабельным. Из-за этого Украину ждет три последствия: подорожание продуктов, уменьшение количества рабочих мест и постепенное вымирание сел, которые до сих пор держатся на маленьких фермерских хозяйствах.

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