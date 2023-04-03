О прекращении операций с РФ объявил французский торговый дом Louis Dreyfus.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, западные трейдеры продолжают уходить с зернового рынка агрессора.

Как сообщает The Moscow Times, вслед за двумя крупнейшими международными экспортерами российской пшеницы - американской Cargill и канадской Viterra, о прекращении операций с РФ объявил французский торговый дом Louis Dreyfus. Уход Louis Dreyfus оставит российский зерновой рынок без западных участников.

В РФ Louis Dreyfus владеет зерновым терминалом в Ростовской области. Решение уйти компания объясняет "нарастающими сложностями" с экспортом. LDC изучает варианты передачи российского бизнеса "новым собственникам", не уточняя, кто это может быть.

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Louis Dreyfus

Международная компания по торговле сельскохозяйственной продукцией. Зарегистрирована в Нидерландах.

Louis Dreyfus Company имеет представительства в более чем в 100 странах. Является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире, также занимается торговлей, производством и переработкой. Основные интересы — масличные культуры, зерно, рис, соки, хлопок, кофе и сахар

Уход зернотрейдеров из России

29 марта 2023 года один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции - американская Cargill - заявила о прекращении экспорта зерна из России.

Сообщалось, что российская "дочка" американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году.

Компания сообщала, что в следующем сельскохозяйственном сезоне 2023/2024 (начнется с 1 июля 2023-го и продлится до 30 июня 2024-го) не планирует осуществлять экспорт зерна из России. При этом компания отметила, что запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки будут выполнены в полном объеме.

Кроме того, российская "дочка" Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна.

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