Российская "дочка американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции - американская Cargill - заявила о прекращении экспорта зерна из России.

Как сообщает РБК, российская "дочка" американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году.

Компания сообщает, что в следующем сельскохозяйственном сезоне 2023/2024 (начнется с 1 июля 2023-го и продлится до 30 июня 2024-го) не планирует осуществлять экспорт зерна из России. При этом компания отметила, что запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки будут выполнены в полном объеме.

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Кроме того, российская "дочка" Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна.

Cargill

Одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство. Компания ведёт операции в 68 странах мира. Компания занимается продажами зерна, масла, сахара, какао-продуктов, говядины, свинины, мяса индейки и др. Кроме того, компания является и крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Общая численность персонала — 159 тыс. человек.

Кража украинского зерна

6 июня 2022 года сообщалось о том, что в Севастополе оккупанты ежедневно грузят на суда украинское зерно.

По состоянию на 17 июня 2022 года Россия украла до 500 тыс. тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе, находящихся под западными санкциями.

СМИ сообщали о том, что Россия поставляет похищенное украинское зерно в Сирию.

Также сообщалось о том, что пшеницу воруют с предприятия, на котором собирается пшеница из трех областей Украины в одну партию. По состоянию на 3 июня 2022 года Россия украла украинское зерно на $40 миллионов.

В октябре 2022 года сообщалось о том, что Россия собирается украсть еще миллионы тонн украинского зерна.

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